Selles higi ja rõõmuga loodud aias pole värvidega kokku hoitud

Raili oli endale uut kodupaika otsinud juba pikka aega. Ta teadis täpselt, millist maja ta vajab – autentset rehetoa ja rehealusega vana rehielamut. Kui ta siis Võistesse, täiesti metsa kasvanud krundile jõudis, avanes seal küll kole vaatepilt, kuid naisel tekkis kohe tunne, et just sellest majast saab teha kodu, kus on säilinud autentse rehetare hõng. „Võiste kandist on pärit ka mu emapoolne liin, ju siis mu juured lihtsalt tõmbasid mind siia tagasi,“ mõtiskleb Raili, miks otsingud ta lõpuks esivanemate radadele kandsid.