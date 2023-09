Koostööst sünnib tulemus

Ei, ei ole väsitav! Meie saame nendest külaskäikudest hoopis positiivset energiat juurde. Saame sellise laengu, mille harjal võime mitu kuud jutti rõõmsalt elada ja toimetada. Päriselus avanev pilt räägib meist kui edasipüüdlikest ja osavatest inimestest, kelle üks suur eesmärk on muuta enda kodu ja selle ümbrus kaunimaks. Ise tegemine ja selle käigus targemaks ning paremaks inimeseks saamine. Peresid, kellega me nende sõitude käigus tutvusime, ühendas nähtava niidina läbiv ühisjoon – nad tegutsevad ülimas üksmeeles. Neil on ühine eesmärk ja kui selle poole püüeldes tuleb ette paar väikest ja tegelikult isegi naljakat naginat, suudavad pereliikmed sellest huumoriga üle olla.

Teine oluline tõsiasi, mis silma jäi – nendes peredes on mõttele alati järgnenud tegu. Ei ole nii, et jäädaksegi ainult unistama, sest unistuse elluviimine tundub liiga raske ja kättesaamatu. Tean oma sellesuvisest kogemusest, et pealtnäha rasked tööd muutuvad neid tehes kergemaks ja hiljem küsid endalt: miks ma seda varem ei teinud? Peale mitut nädalat magamata öid võtsime oma suvilas lõpuks ette vana ja suitsu sisse ajava kamina lõhkumise. Asemele tulid õhksoojuspump ja nunnu malmkamin. Ehkki kaminavahetus arenes lõpuks kõiki eluruume hõlmavaks remondiks, saime sellega oma pere jõududega täiesti kenasti hakkama. Kusjuures otsustamisest kulus viimase liistu paika panemiseni veidi alla kuu. Kuna hoog oli sees, ehitasime maja ette ühe soojaga ka päris suure terrassi. Kui poleks tulnud konkursikodude läbikammimist, oleksime vist veel ehitanud. Aga küll jõuab, järgmine suvi on ju juba ukse ees.