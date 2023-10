Lugeja kirjutab

Olen vaimustuses loost „Inglise muru ja tenniseväljakuga aed Külitse järve kaldal“. Võtan selle mõne sõnaga kokku Ines Raua sõnadega: „Nauding on kõndida paljajalu pehmel murul ja korjata vaasi oma aia lilli.“ See on tõesti nii! Kui palju on seal tehtud istumiskohti, ehitatud saunamaja ja tenniseväljak, õhtuti saavad pereliikmed istuda aias ja imetleda päikeseloojangut. See kõik on müstiliselt kaunis. Kallid inimesed, kellel vähegi võimalik, minge maale elama, kus on rahu, vaikus, imeline loodus, ei mingeid mürinaid ega segajaid. Imetlege kodumaa kaunist loodust!

Kogu minu austus ja imetlus kuulub inimestele, kes oskavad oma kätega midagi ilusat silmale ja hingele luua. Kui see on oma kodu või kaunilt kujundatud koduaed, on mu lugupidamine nende inimeste suhtes piiritu. Imetlen Mõmmi talu noori, kes on Noarootsi rajanud enda perele imelise kodu, ja Taavi Kala ehitatud lehtlat, mis on väga maitsekas ja mida saavad nautida mitmed järeltulevad põlved. Kui Mõmmi talu perenaine ütleb, et tema maja kõrval kasvav roos on laisa inimese roos, siis see on ju huumor! See on roosi viis tänada oma pererahvast.