Kruusal naudivad elu surmast päästetud loomad

Kruusa talu perenaine Tiiu Kõnd on varasemas elus olnud pigem linnainimene, kelle tõi maale hoopiski abikaasa Viidas. „Alguses meil sellist plaani küll ei olnud, et hakkame loomi päästma ja see ettevõtmine nõnda suureks paisub. Kõik on läinud kuidagi iseenesest,“ tunnistab Tiiu. Ent lisab uhkusega, et temasugusest õblukesest linnatüdrukust on nüüd saanud tugev maanaine, kes jõuab kahte ämbritäit (ikkagi 40 liitrit!) korraga lõõtsutamata ringi tassida.