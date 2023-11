Lõuna-Eestis elav mees valmistab kodukandi bussipeatustesse imelisi puupinke

„Mingil hetkel otsustasime perega, et kolime Tartusse. Töökohaks sai Elva gümnaasium ja need seitse aastat ongi olnud mu kõige kauaaegsem töökoht. Töö- ja tehnoloogia õpetaja amet ja lapsed on tõelised energiapumbad, et päeva lõpuks vaevalt midagi üle jääb.