VIDEO | Kastanitest saab valmistada soodsa loodusliku pesuvahendi

Ökopoodides on müügil pesupähklid, kuid sama mõjuga on ka hobukastanid. Mõlemad sisaldavad saponiine, mis võivad moodustada seebise vahu isegi väikeses kontsentratsioonis. Nime on nad saanudki ladinakeelsest sõnast „sapo“, mis tähendab seepi.