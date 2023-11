„Oleme siin palju asju teinud, siis uuesti ringi teinud või samamoodi tagasi. Meil on viljapuuaed olnud seal, seal ja seal,“ näitab Hedi käega kolme eri suunda. „Grillikoht on meil olnud ühel pool ja teisel pool maja ning veel mitmes kohas. Tiigi lasime kaevata ja siis uuesti kinni ajada,“ naeravad nad. Elumaja valmides loksus aga kõik justkui iseenesest paika – nii grillimiskoht kui ka noor viljapuuaed on nüüd leidnud oma õige koha, samuti puukuurid ja abihooned.