Viime daaliad tuppa talvituma

Umbes 18kraadise temperatuuriga toas kapi all suudavad daaliad kevadeni täiesti elujõulised püsida. Võimalik, et see õnnestub ka soojemas ruumis. Küll aga peab neid aeg-ajalt kontrollima. Kui märkad mõnes kotis mädanikku, hävita see kotitäis kohe. Kui juurmugulatele on tekkinud hallitus, võid need uuesti kaaliumpermanganaadi lahusega läbi loputada ja kuivanult panna puhta turbaga uude paberkotti. Kui tundub, et mugulad kipuvad kevade poole liialt kuivama, võid neid ümbritsevat turvast veepritsiga veidi niisutada.