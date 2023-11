Kuidas vana malmkamin üles putitada, nii et see näeks välja nagu uus?

Suve hakul sai selgeks, et isa ehitatud tellistest kamin, mis oli mu suvilat vähemalt 40 aastat teeninud, ei ole enam töökorras. Pottsepa sõnul pole võimalik vana kaminat parandada ning see tuleb asendada uue küttekoldega. Pottsepa abiga leiti järelturult kiirelt soodsa hinnaga kasutatud Jotul 3 malmkamin, mis peatselt juba meile suvilasse toodi.

Kaminal aga olid kohati roostekahjustused ja kuni suvila remonditööd nii kaugele edenesid, et oleks saanud kamina paika panna, ootas ta õues katte all oma aega. See aeg sattus aga vihmaperioodile ning rooste sai suuremat hoogu.