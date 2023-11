AEDNIKU ÖÖKAPIRAAMAT

Isiklikule kogemusele toetudes võin kinnitada, et hea tulemuse saamiseks on vaja kompostimise protsess endale peensusteni selgeks teha. Üksnes siis saame toitainerikka ja elurikkusest pakatava komposti. Need kaks raamatut räägivad küll ühest ja samast asjast, kuid avavad teemat natukene erineval moel. Ingrid Olaussoni teos on veidi lühem ja kompaktsem, selle soovitan esmalt läbi lugeda, et saada kompostimisest baasteadmised.