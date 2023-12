Jõuluks koju! Uus kodu kahele koerale

Vajadus uue, suurema kuudi järele tekkis juba kevadel, kui märkasin Teesi ja Lexi käitumises kummalisi hetki. Teesi oli järk-järgult muutunud omaenda tütre Lexi peale armukadedaks, nii et lõpuks oli juba hetki, kui ta Lexit enam kuuti ei lubanud. Mõnel päeval magas Lexi terrassil või lausvihma ajal pirnipuu all. Kuuti pääses ta magama ainult siis, kui Teesit läheduses polnud. Oli ikka koeraelu... Küllap Teesi arvas, et nelja-aastane Lexi on nüüd piisavalt vana ja võib mujale elama kolida. Näiteks paar aastat tagasi ehitatud laeva – ei tea. Igatahes sellepärast mul uue kuudi idee veerema hakkas.