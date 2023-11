LUGEJA KIRJUTAB

Seekord oli imeline number ja saigi nii mõelda, et kõik, kes elavad maal, on loonud omale armsad ja kaunid kodud, olgu need siis elumaja, sauna, kasvuhoone, sauna lilleaia või miskil muul moel. On nauding imetleda oma kätega loodud kaunist ehitist ja nautida seda täiel rinnal. Kuna olen väga suur lillede imetleja, siis meeldis enim Võiste armastust tulvil imeline lilleaed.