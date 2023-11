HÄÄLETUS | Vali Maakodu kompostikasti auhinnamängus oma lemmik!

Daniel Toode andis teada, et tema selle suve „pisiprojekt“ kompostla sai alguse ideest lahendada kompostimure kruvides kiirelt ja lihtsalt kokku mõned kaubaalused. Niitmine ja aiatööd olid olemasolevad kompostikastid juba ammu täis kuhjanud ning kõdukuhi aia nurgas aina kasvas ja kasvas. „Hakkasin juba uut kasti tegema aga tõdesin, et kaubaaluseid selleks piisavalt pole, aluseid hoovi peale juurde ka tassida ei taha ning ega see lahendus vast väga kaua nagunii vastu ei peaks…

Evelin i kompostikast on valmistatud kaubaalustest, seest kaetud võrguga ning esiküljelt käivad lauad lahti (lauad taaskasutus/kaubaaluste lammutamisest). Kokku kulus umbes 7 kaubaalust. Plaanis on teha kastile ka kaas.

Suur osa esitatud kompostikastidest on valmistatud euroalustest. Aga vaadake ise lähemal! Kõige lõpus on võimalik anda hääl oma lemmikule.

Kompostimiseks vajaliku kasti võib osta või meisterdada ise. Oluline on jälgida, millised nõuded kompostimisele on kehtestanud kohalik omavalitsus.

Tegin enda unistuste kompostlast 3D mudeli ja nendest joonised, mille järgi sai hõlpsalt vajaminevad tükid valmis tehtud. Konstruktsioon on tehtud 270 kg puidust - vaheseinad, küljed ning tagune on närilistekindlast, kuid hingavast ja ilmastikukindlast võrgust. Sealjuures on iga valmislõigatud puitdetail enne kokku monteerimist immutatud ning mitu korda värvitud. Kompostlale on valatud ka soojustatud ning topeltarmatuuriga tugevdatud 1,8 tonni kaaluv betoonalus, mis on kompostla värviskeemiga ühtivalt punane. Kompostimure on seega muutunud kompostirõõmuks ning mõistliku hoolduse puhul jätkub seda rõõmu väga pikaks ajaks.“

Siimo Jaansalu kaua tehtud kaunike.

Jaan Tammeorg: „Kompost on hooliv aiapidamine ja looduse ime. See annab meile võimaluse kasutada oma toit lõpuni ja selles mullas kasvatada uut täisväärtuslikku toitu. Komposteerides saame anda loodusele midagi tagasi. See võiks olla osa iga inimese päevast!“

Endrik Kukk saatis foto omatehtud komposti kogumise hoidlast. „See pole küll praeguste nõuete kohane, tehtud mõned aastad tagasi käepärastest vahenditest. Sel on palju puuriga puuritud auke, et õhk ligi pääseks, nüüd külmaga ka kaas peal. Sai nii ehitatud et teiste maakividest suitsuahju ja kaevuga kokku sobiks.“

Häli Rätsep kirjutas, et tema kompostikast sai alguse „kaevamisvaba aia“ ideest ja suure koguse korraliku kompostmulla vajadusest. „Tegemist on suure maakoduga, kus on ruumi ja materjali, palju puulehti sügisel, puutuhka ahjudest ja oma lammaste sõnnikut.

Läksime siis eelmisel sügisel pojapojaga maja taha metsa, tõime toekamaid leparoikaid, mille lõime maasse 180 cm läbimõõduga ringjoont mööda. Järgmisena tassisime kohale hunniku pajuvitsu ja toomingaoksi ja hakkasime punuma. Valmistasime kokku neli „korvi“, mis sai täidetud vaheldumisi puulehtede, sõnniku ja tuhaga. Sel suvel kasvasid neis korvides suvikõrvitsad, kõrvitsad ja peiulilled.