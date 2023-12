Fotograaf projekteeris ja ehitas ise Otepääl künka otsa väikese maja

„Ma tahtsin ise ehitades natuke tõestada seda, et ehitamine ja ka projekteerimine ei pea olema tohutult stressirohke, kallis ja ainult spetsialistide pärusmaa,“ ütleb Madis oma väikese maja elutoas julgustavalt ja täpsustab, et siis tuleb muidugi endale võtta nii jõukohased tööd kui ka jõukohased mõõtmed. Väikemaja saab tema väitel õnneks enne valmis, kui ehitamisest jõuab tüdimus tulla. „Ausalt, mul ei juhtunud kogu ehitusperioodi jooksul olema päevagi, kui ma poleks hea meele ja entusiasmiga töö kallale asunud. Minu jaoks on ehitamine ikkagi hobi ja kes siis hobist ära väsib.“