Iirimaal elav eestlasest kokk õpetab tegema sealseid pühadetoite nagu jõulusink, kalkunirull, küüslaugukartulid ja magus jõuluhalg

Iirlaste jõululaua kulminatsioon on pearoog turkey and ham ehk kalkun ja jõulusink, mida pakutakse koos täidise ja juurviljadega. See roog on iirlaste jõululauale jõudnud Ameerikast ja pärineb ajast, mil ainuke liha säilitamise viis oli soolamine. See annab seakintsule väga hea maitsetooni.