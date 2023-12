Leesikas on naisterohi, mille kasvukohad pärandatakse emalt tütrele

Peipsi ääres esialgu kuivkäimlaga majas elades jõudsin selleni, et põievaevuste tarvis oli vaja ikka leesikateed juua. Ja millalgi seda Kuusalu lähedalt tee äärest korjates tulin mõttele panna leesikas kasvama ka oma Peipsi kodu rannamännikusse. Sai ikka mitu korda toodud – küll istutatud kenasti üksikuid juurega taimi, küll tervet labidatäit. Ent see pirtsakas taim ei võtnud juuri alla ega kihutanud laiali, nagu vahel võib tunduda leesika kasvukohas, kus teda on maas tihe vaip.