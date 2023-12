LOODUSE VÄGI Pirtsakas naisterohi

Vanemale põlvkonnale meenutab leesikas kõigepealt 1970ndatel koolis või tudengina kogutud ÜKT (ühiskondlikult kasuliku töö) tunde. Oli aeg, kus „sotsialistliku noorsoo“ ülesannete hulka kuulus ka ravimtaimede korjamine. Kuidas asi päris täpselt käis, esimese hooga ei meenu, aga mäletan, et kui ravimtaimede korjamiseks polnud suviste mängude kõrvalt aega jätkunud, siis tõi ema sügisel Kabli rannast suure kotitäie kibuvitsamarju. Pärast kuivatamist andsid need täpselt apteeki viimiseks vajaliku kilo ravimtaimi. Kavalamad olla metsas natuke nokitsenud ja paar musta pässikut lahti urgitsenud ning nii oma kilo kätte saanud. Siiski mäletan, et enne loodripolgu ridadesse astumist proovisin Tornialusest metsast leesikalehti korjata, neid polnud vaja küll tervet kilo, aga sellest hoolimata kogumine ei edenenud. Vähe ja väikesed!