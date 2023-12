Anna grillile kuuma ka talvel

Talvel on hea kasutada kaanega söegrilli, eelistatuimad oleksid neist keraamilised, millel on mõne sentimeetri paksused seinad ja hermeetiliselt suletav raske kaas. Sellised grillid hoiavad hästi püsivat temperatuuri, mis on eriti oluline just pakaseliste päevadega. Tavalise söe- või gaasigrilli puhul tuleks talvel kindlasti eelistada sellist, millel on olemas järelküpsetusrest.