Eva Luigas jagab soovitusi, kuidas kaunite jõulutähtede eest hoolitseda

Ehkki rahvas arvab kaljukindlalt, et jõulutähtedele annavad kauni välimuse erksates toonides õied, on need siiski kõrglehed, mis ümbritsevad värvilise lehekroonina võrsetippudesse ilmuvaid küllalt silmapaistmatuid pisikesi õisi.

Enamik poes müüdavaid jõulutähti on pistikpaljundustaimed. Lahtiseletatult – rohtne võrse on juurdumiseks mulda pistetud. Seejärel on juurdunud pistik istutatud väikesesse potti ja kui taim on kasvanud paarikümne sentimeetriseks, on hakatud teda ajatama, et kõrglehed värvuksid. Sellepärast ei ole vähemalt väiksematel jõulutähtedel tugevat juurekava ja iga läbikuivamine või läbivettimine on nende välimusest kohe näha – alumised lehed hakkavad ükshaaval krussi tõmbuma, kuivavad ja langevad maha, kuni taimele ei jää varsti enam üldse lehti.