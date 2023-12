Sügavates toonides kodu uusarenduses, kus kassidel on oma mängutuba

Sügava mererohelise koloriidiga on ka Tartu kesklinnas asuv Tüümiani saiapalee, mille Getter asutas pärast aastaid toidublogijana tegutsemist. Ta tuli IT-sektoris olnud palgatöölt ära ja hakkas oma kohvikus küpsetama saiakesi, mille keelt alla viivatest omadustest levisid jutud kiiresti üle linna. Praegu on ta keskendunud eelkõige sealsamas toidukoolituste korraldamisele.

Tartu külje all asuvas tuliuues majas oli üks elutoa sein tumesinine ja kõik ülejäänu helesinine. „Mulle tumesinine sein väga meeldis, aga tahtsin lisada rohkem põnevust,“ selgitab Getter, kelle lemmikvärvid on sinine ja roheline. „Mu kodu peegeldab mu iseloomu. Ma ei karda eristuda ja kui mulle meeldib, siis nii see on,“ ütleb ta. „Ma pole lähtunud ühestki stiilist, vaid sisetundest, et mul oleks ruumis hea olla.“