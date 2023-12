Puhtast prügist meisterdatud jõuluilu

„Ma pole kunagi midagi ära visanud,“ ütleb Külliki, kes on kõikvõimalikku nodi talletanud kastidesse ja neid on tal päris palju. „Käin lahtiste silmadega ringi teise ringi poodides, et kuhu üks või teine asi võiks sobida. Kaunistuste valmistamisel kasutan kõike seda, mis minu surimuri prahis leidub. Tavalisi kaunistusi mulle teha ei meeldi, isegi mitte teiste järgi,“ lisab ta.