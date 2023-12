Lugeja kirjutab.

Minu jaoks on Maakodu nagu hea raamat, nii raske on käest panna... Ja endalegi märkamatult on korra läbi sirvimisest saanud pikem lugemine. Minu lemmikuks oli Laane talu lugu. See armsus ja soojus, mis sellest perest õhkus, oli liigutav.

Kuid tegelikult on mul kogu ajakiri juba praegu kaanest kaaneni läbi loetud, ristsõnagi lahendatud ja ootan põnevusega järgmist numbrit.

Kõike head Maakodu tegijatele!

Olete inspiratsiooniks!

Kristi Eller

***

Selles ajakirjas oli minu lemmiklugu „Puupinkide võlur“. Väga ilusad ja huvitavad tööd. Soovin, et meistril jätkuks jõudu, tahtmist ja vahendeid veel mitmeid Valgamaa bussipeatuseid pinkide-skulptuuridega kaunistada. Need tööd on nii ehtsad, pole ime, et mõnd neist eemalt vaadates tõeliseks peetakse.

Aimi Aksin

***

Tähelepanu köitis vanast laudahoonest ehitatud saun. Väga ilus! Südant soojendas lugu inimestest, kes päästavad surmale määratud loomi. Jõudu neile! Olen kunagi ise olnud loomapidaja ja mäletan tänaseni väga kurbi päevi, kui tuli loomadest loobuda. Siis peeti neid ikka müügiks. Minu jaoks väga sisukas ajakirja number, kuigi kõik eelmised olid seda ka. Olen pidev ajakirja tellija. Jõudu toimetusele ja ilusat selle aasta järelejäänud aega!

Tiiu Kihho

***

Ajakiri oli taaskord huvitav, lugesin kaanest kaaneni ühe jutiga läbi. Alati pakub huvi aiandus, retseptid, lood loomadest ja imelistest kodudest.

Tiina Renser

***

Lemmiklugu selles numbris on lugu seltskonnasaunast, kuid huvitav oli kõike lugeda ja supiretsepte hakkan kohe katsetama.

Anne Andressoon

***

Mul oli meeldiv üllatus, kui lugesin artiklit „Laane talu – elu kõrvalt ehitatud imeline kodu“ ja nägin fotot väikestest kokkadest, kellel ees kenad põlled ning peas kokamütsid. Kiitus emale, kes on lastele õpetanud, et perenaine kaitseb oma kostüümi põllega – olgu ta suur või väike perenaine! Loodan, et emal endal on ka ilus valge põll pitsidega nagu esimese Eesti vabariigi ajal perenaised kandsid! See pere on tubli ka kodu ehitamisel.