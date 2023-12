Peeglike, peeglike seina peal...

Teadagi, kuningannad, eriti kui nad on veel õelad, upsakad ja kurjad, peavad tikutulega otsima neid, kes julgeksid tõde tunnistada. Kes söandaksid teha konstruktiivset kriitikat. Hirm võimukandja ees enamasti pärsib tõe rääkimist ja soodustab vassimist ja kinnimätsimist. Võlupeegel ei saanud valetada ja „tänutäheks“ lendas ta kildudeks. Ju see on seesama paradoks, et inimene teab väga hästi, mida ta tahab kuulda, aga tal pole sageli aimugi sellest, mida ta vajab. Näiteks arendada oma juhtimis- ja suhtlemisoskust, sest just head suhted teevad meid kogu eluea vältel õnnelikumaks ja tervemaks, teavad Harvardi teadlased.