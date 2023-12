Talikülvi tekkelugu ja traditsioonid. Liikide sobivus talikülviks

Talikülvi meetodile on aluse pannud Ameerika Ühendriikide New Yorgi osariigis elav aiandusentusiast Trudy Davidoff, kes põhimõtte pooljuhuslikult „avastas“. Selle eest võlgneb ta tänu oma kassile, kellega tal tuli pidevalt võidelda maja ainukese päikselise aknalaua pärast. Kui kangekaelne loom oli rohkesti külvikassette uppi lükanud, otsustas perenaine tõsta külvinõud õue majaseina äärde, kus need tema üllatuseks mitme kuu pärast rohetama lõid.