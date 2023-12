Maakodu kutsub reisima!

Võib öelda, et Belgia aiad ja pargid on aiareisilise jaoks paljuski avastamata pärlid, sest sellest riigist räägitakse pigem Euroopa Liidu juhtimise kontekstis. Sellel maal on põnev ajalugu ja rikas loodus ning mis peamine – seal leidub vaimustavaid aedu, parke ja muuseume. Käime botaanikaaias Jardin de botanique de Meise ja Laekeni pargis, kus asub muu hulgas Belgia kuninga residents. Muuseumidest tutvume Belgia kuningliku Kesk-Aafrika muuseumi, juugendarhitektuuri pioneeri Victor Horta projekteeritud Hôtel Tassel’iga, kus nüüd on muuseum, ning uudistame art déco stiilis Van Buureni muuseumi ja selle juurde kuuluvat samas stiilis aeda. Aiahuvilistele on kindlasti maiuspalaks ka ajalooline mitmete taimekoosluste, tehisjärve ja 15 meetri kõrguse kosega Domaine du Château de Seneffe’i park. Veel vaatame üle ühe Euroopa kuulsaima veeaia – Jardins d’Annevoie –, pügamiskunsti meistriteose, 250 elava skulptuuriga Durbuy topiaaria-aia ning Hasseltis asuva Jaapani aia. Kuid Belgia reis ei oleks täielik, kui me ei tutvuks lähemalt ka Brüsseliga ja tee peale jäävate armsate väikelinnadega.

Reisiprogrammi on ekstra Maakodule koostanud Virve Poom ja giid on Juune Holvandus. Mõlemal reisil on kaasas ka Maakodu toimetuse liikmed.

Belgia reiside kuupäevad

I reis: 17.–22. mai 2024

II reis: 31. mai – 05. juuni 2024

Hind alates 1490 eurot koos lõuasöökide ja sissepääsupiletitega

Otselennud Tallinnast lennufirmaga Air Baltic.

Reisi korraldab Go Travel. Registreerumine ja info telefonil 631 0126, meiliaadressil maakodu@gotravel.ee või GO Traveli e-poes https://www.gotravel.ee/maakodu

