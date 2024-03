Tasuta Maakodu reisi võitja sõidab maikuus Belgia kauneid aedu vaatama

Inglismaa aiareis ja Chelsea Flower Show

Inglismaa on pikkade aiandustraditsioonidega maa ja seda ilmestavaid aedu saab Maakodu reisiseltskond uudistada. Näiteks Briti Kuningliku Aiandusseltsi (RHS) viie näidisaia hulka kuuluv Hyde Hall oma piki mäekülge voogavate püsikupeenarde ja massiivse alpiaia osaga. Samuti ikoonilise aiakujundaja Beth Chatto (1923–2018) koduaed, kus saab näha vaimustavat, põuda taluvate taimedega kujundatud kruusaaia osa ning lopsakat varju- ja veeaeda. Bressigham Gardens tervitab meid üle 8000 taimeliigi ning Alain Bloomi tunnustatud puukooliga. Liigirohke Cambridge’i ülikooli botaanikaaed on külalisi vastu võtnud alates 1846. aastast. West Green Garden aga võlub huvilisi eriti värviküllase, inglispäraselt vanade müüride vahele rajatud aiaga (ingl walled garden), kus ilu- ja tarbetaimed kasvavad üksmeelselt kenasti koos.

Reisi kulminatsioon on kindlasti Briti Kuningliku Aiandusseltsi kõige vanem ja tuntum lillenäitus Chelsea Flower Show. Seda võib õigusega pidada aiandusmaailma olümpiaks, sest seal võtavad omavahel mõõtu Inglismaa kõige tuntumad aiakujundajad, üles on seatud kõige uuemad taimesordid ning osta saab kõikvõimalikku aianduskraami seemnetest kasvuhooneteni. See on koht, kus näeb kõrvuti uusimaid aiatrende ja sajanditevanuseid traditsioone, kus kõik taimed on filigraanse kasvukuju ja lopsakate õitega ning kui veab, võib kokku juhtuda isegi mõne kuningliku perekonna liikmega.

Inglismaa aiad ja Chelsea lillenäitus on elamus, mida iga aiasõber peaks vähemalt kord elus kogema.