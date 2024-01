Kaelas kantav küüslaugukee peletab viiruseid ja hoiab kandja tervena

Juhtumisi hankis sõbranna just sellesama viiruse, vesise nina ja köhatamisega. Aga kokkulepe oli kokkulepe, nii ma siis sadasin tema juurde sisse koroonatesti ja hunniku küüslaukudega. Test näitas ainult „tavalist eesti külmetushaigust“, aga küüslaugud ajasime korralikult nööri otsa ja panime kaela. Kuigi just sellise küüslaugukeega kujutab reklaamitööstus ette uhhuu-meditsiini esindajaid, on nüüd igatahes katsega tõestatud, et haigeks ma ei jäänud ja sõbrannagi hakkas paranema.