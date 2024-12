Inglismaalt Eestisse kolinud naine küpsetab jõulukoogid juba jaanuaris ja piserdab neid läbi aasta viskiga

„Mina olen selline varane lind – tahan kõike juba aasta alguses alustada, et jõuludeks valmis saaks. Jõulukoogi panen valmima jaanuari lõpus või veebruari alguses – siis ta seal fooliumpaberis lebab ja kogub maitseid. Iga kuu võtan ta sahtlist välja ja piserdan kas brändi või viskiga. Sellel aastal viskiga. Üldiselt on see nii magus kook, et tuleks Cheddari juustu peale hammustada. Isegi ühest jõulukoogist saab lauatäis inimesi isu täis ja kooki jääb veel ülegi,“ ütleb Juta.