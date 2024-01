Majaehituse blogi | Tavalise duširuumi asemel ehitasime vanasse majja hommikuse sättimise toa

Kas oled kunagi mõelnud, miks me kasutame sõna „vannituba“ ka sel juhul, kui ruumis pole vanni ja toa asemel näeb kahhelkividega kaetud ruumike välja nagu spordikeskuse duširuum?

Kuna Hiiumaal on talveõhtud pikad ja vaikuses ehitusel nokitsedes on aega mõelda, siis sai just sellest mõttevälgatusest oluline idee meie teise korruse pesuruumi jaoks.