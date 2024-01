Surfifänn lasi Vääna-Jõesuus asuvast vanast pumbajaamast ehitada merehõngulise silindermaja

Maja omanik Tarmo Richard Klamp ütleb, et on alates 2004. aastast surfanud Vääna-Jõesuu rannas, mis on tema meelest lainesõiduks väga eriline koht. „Seetõttu jälgisin selle kandi kinnisvarapakkumisi ja kui tekkis võimalus, ostsime perele 2017. aasta alguses vana puidust suvila, mille renoveerisime. Kuna elasime Nõmmel oma majas, siis jäi suvila kasutamine unarusse ja hakkasime seda Airbnb-s välja rentima. Saime hea kogemuse – toredad külalised ja sellele lisaks veel ka lisasissetuleku.“