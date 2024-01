Nüüd on aeg varem hoolega varutud külvikonteinerid seemnete külviks ette valmistada. Need, kes on valinud oma konteineriteks suuremaid (1–5 l) plastpudeleid, peaksid nüüd pudelid pooleks lõikama, nii et alumine pudelipool jääks vähemalt 17 cm kõrguseks. Samuti võib alumise pudelipoole ülemisse äärde teha paarisentimeetrised vertikaalsed sisselõiked – siis saab ülemise pudelipoole alumisele hiljem mütsina pähe tõmmata ja tänu sisselõigetele fikseerida.