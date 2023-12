„Oleme kogu aeg unistanud sellest, et kui meil kunagi on oma maja, siis kindlasti on seal ka saun. Ja mitte elumajas, vaid täitsa eraldi saunamaja!“ rõhutab Kristiina. Unistustel on teadupärast komme täituda, kuid saun ei kukkunud neile ühel päeval niisama sülle, vaid selle nimel tehti kõvasti tööd.