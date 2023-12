Lumehangest otse lopsakasse troopikasse

Ja lõpuks soovisin, et selles ekspositsioonis oleks võimalik teha ka taime-ekskursioone. Kuna vihmametsa keskkond on miljoneid aastaid olnud suhteliselt puutumatu ja sealsed asukad on saanud omavahel evolutsioneeruda, on selles põnevaid kohastumusi. Seal saaks tutvustada, kuidas taimed loomadega koos elavad, kuidas nad loomi oma leviku kindlustamiseks ära kasutavad ja vastupidi,“ tutvustab Jaan ja loodab, et sellised ekskursioonid saaksid lähemas tulevikus teoks.

Ent kunstlikult loodud ökosüsteemi edasiseks ellujäämiseks on Jaani sõnul võtmetähtsus hoopis muul. „Iga haljastusprojekt, olgu ta siseruumidesse või õue loodud, on täpselt nii hea, kui hea on sellele järgnev hooldus,“ kinnitab taimespetsialist. Ja tal on õigus, sest selleks ajaks, kui Kagu-Aasia vihmamets oma uksed külalistele avas, oli ta pea aasta juba valmis olnud – et nii taimed kui ka loomad saaksid uue elukeskkonnaga harjuda. Sellest ajast peale on taimeekspositsiooni heaolu eest vastutanud juba loomaaia enda aednikud eesotsas peaaednik Hannes Maripuuga.

Kääritöö on hädavajalik

Umbes aasta peale istutustöid, kui taimed olid juurdunud, said nad ühtäkki võimsa kasvuhoo. „Ma olen alati öelnud, et aedniku kõige olulisemad tööriistad on käärid. Nendega saad korrale kutsuda laiutajaid ja päästa neid, kelle kasvuruum on ahtaks jäänud. Ma pidin oma majas üsna palju selgitama, et alguses peame nähtavasti kaks korda aastas siin päris suure lõikuspeo korraldama. Taimemass, mille me esimest suuremat hoolduslõikust tehes välja lõikasime, oli tõesti ehmatavalt suur,“ tunnistab Hannes ja lisab, et hiljem, kui pinnas on juurtest läbi põimunud, taimede kasvuhoog tõenäoliselt taltub. „Õnneks lõpetas just siis, kui vihmamets valmis sai, Kopli ametikoolis aednike kursus. Kolm entusiastlikku lõpetajat arvasid, et töö loomaaias oleks neile päris põnev väljakutse. Kuna selline hoone on Eestimaal ainulaadne ja harukordne, siis esimesed 2–3 aastat on meil aednikena veel kohanemise ja vaatamise aeg. Seejärel on näha, millistele taimedele keskkond sobib ja millised päris ära süüakse. Meil pole siin võimalik kedagi eraldi poputama hakata. Alati on projektides mingid kaod, see on paratamatus,“ selgitab Hannes praeguse hoolduse põhimõtteid.