Kodu ei ole kunagi lihtsalt üks maja

Mihkel, kelle lapsepõlvekodu asus Altveski lähedal Kuusikul, käis suviti sõpradega siin ujumas. Kethy on hariduselt maastikuarhitekt ja tegi kooli lõputööks just selle ala lahenduse. Juba tollal jäi maja neile mõlemale silma ning Kethy uuris omanikult, mis plaanid tal majaga on. Selgus, et see maja läheb müüki ja ostjadki juba olemas. Kuid kaks aastat hiljem sai ta ühtäkki omanikult sõnumi, et ehk nad ikkagi tahaksid seda maja ise osta. „Muidugi tahtsime! Mina olin siis 21 ja Mihkel 22 ja aasta oli 2015,“ ütleb Kethy. Mihkel meenutab, et kuna maja oli ostmise ajal üsnagi räbalas seisus, siis ükski sõber ei uskunud, et nad Kethyga suudavad selle korda teha.