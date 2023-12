LUGEJA KIRJUTAB

Meeldiv lugu oli vaimustavast väikesest majast, mis talvel ruttu soojaks läheb, kui kaminasse tuli teha. Pole vaja muretseda, et kui elekter ära läheb, kuidas siis sooja ja süüa saab. Tänapäeval peab olema alternatiiv õhksoojuspumbale. Kogu ehitusplaan on strateegiliselt välja töötatud, et elu künka otsa istutatud väikeses majas oleks ökonoomne ja mugav.

Tänan järjekordse sisuka ajakirjanumbri eest. Jään ka edaspidi ajakirja tellijaks. Rõõm on näha, et Eestis on noori peresid, kes ehitavad ja ehivad omi kodusid. Minu kodukandi ligidal on noor perekond Narusbekid ehitanud endale toreda sauna. Veel on peaaegu igas ajakirjanumbris näpunäiteid mitmest eluvaldkonnast, samuti huvitavaid toiduretsepte.