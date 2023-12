Tsirkust ja leiba

Kuid ei maksa arvata, et keegi teine peab meile elurõõmu kandikul kohale tooma, katsuks ikka natuke ka ise tubli olla. Maakodu väike, kuid teotahteline naiskond tuleb oma lugejatele lahkesti appi. Kui kitsas käes, tasub alati vaadata minevikku, sest olgem ausad – eestlased on olnud aegade jooksul maailmameistrid end kitsikusest läbi närima ja lihtsast toorainest pidulaua väärilise söögi tegema. Vaadake või selle numbri retseptilehekülgi ja imestage, mis toredad söögid on 1864. aastal välja antud kokaraamatu järgi tehtud. Tehke järele!

Neil, kes on aastaid unistanud suurest majast, kuid unistuseks on see ressursipuudusel jäänudki, tasuks süveneda meie uude, juba detsembris alanud rubriiki „Stiilne maja“. Sinna valime lugusid väikemajadest, kus ei ole sentimeetritki ülearust pinda, aga puudu pole ka justnagu midagi. Teadmine, et hakkama võib saada ka vähemaga, on kindlasti julgustav.

Aednikke, kes ei malda külviaega ära oodata, õpetame me talikülviga algust tegema ja rohkesti just lilleseemneid talikülvama. Peale leiva vajab inimhing ka tsirkust, teinekord isegi rohkem kui kõhupoolist.

Reisile viime oma lugejad samuti ja suisa vihmametsa. Lennukit ei ole sinna jõudmiseks vaja, piisab Tallinna loomaaeda minekust.