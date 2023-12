Eva Luigas hakkab Maakodu podcastis vastama aiandusalastele küsimustele

Ajal, kui järjest enam inimesi eelistab rääkimisele kirjutamist, otsustas Maakodu toimetus, et just nüüd on paras aeg oma lugejatega rääkima hakata. Aednikud pole tavaliselt suu peale kukkunud, kokku saades jätkub neil alati juttu kauemaks. Kuid üksi olles tahaks samuti kellegiga nõu pidada. Seega – niipea, kui sul oma seemnete, muldade või taimedega tegeledes tekib mõni küsimus, haara näppu telefon, vali number 5353 4042 ja jäta oma küsimus automaatvastajale. Selleks, et mullaste sõrmedega ei peaks iga kord mitut numbrit tippima, salvesta see kohe nimega „Eva Luigase kõnetraat“. Helistamine on tasuta.