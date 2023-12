Pühadeaegse prügi sorteerimise spikker aitab muuta tarbimise jalajälje väiksemaks

Eesti Pakendiringluse juhatuse liikme Alder Harkmanni sõnul on pakenditega üks ja väga lihtne reegel: kõik pakendid tuleb eraldi koguda ja panna pakendite konteinerisse. „Kes nüüd kardab, et peab pühad veetma pakendeid puhtaks küürides, siis rahustan – piisab kergest loputusest, peaasi et pakend teisi pakendeid enam ei määriks. Suur osa pakenditest ei vaja aga isegi loputamist ning mis on lootusetult määrdunud, tasub parem visata olmejäätmetesse – näiteks mõni ühekordselt kasutatav küpsetusalus jõuluprae või -kana all. Kui pakend koosneb plastikust ja papist, nagu näiteks paljud „vaateaknaga“ mänguasjakarbid, võiks need teineteisest eraldada ja plasti visata pakendikonteinerisse ning papi paberikonteinerisse. Pandimärgita klaaspudelid ja -purgid sobivad mõistagi klaasikonteinerisse,“ soovitas Harkmann.