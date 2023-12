KUULA | Alustab Maakodu aiandusalane taskuhääling „Eva Luigase kõnetraat“

28. detsembril 2023. aastal salvestatud saates on fookuses talvised teemad. Vastuse saavad küsimused potikuuse kohta, mida paljud omale tuppa jõulupuuks toovad lootuses, et selle saaks hiljem aeda istutada. Veel lahkab Eva probleeme, miks ratsuritäht juba mitu aastat õienuppu ei näita, mida teha lume all lääbakile vajunud elupuuga, kuidas talvel toas piparmünti kasvatada ja kas talvel võiks vanaema kingitud puisaaloed sõbrannadele jagamiseks lahti harutada.