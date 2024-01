Kas kasvuhoone materjaliks valida plast või klaas?

Polükarbonaat on kõige eelistatum kasvuhoone kattematerjal tänu materjali suurepärastele omadustele, mis teevad sellest vastupidava lahenduse võrreldes teiste alternatiividega: klaasi ja kilega. Kasvuhoone plast on tugev ja peab vastu ka rahele ning tuulele, mis on Eestis täiesti tavapärased ilmastikunähtused. Küll aga on oluline meeles pidada, et vaatamata sellele, et kasvuhoone plast on tugev , ei kannata ka see materjal liiga suurt ega rasket kogust lund. Seetõttu tuleb talvel kasvuhoonet lumest puhastada, olenemata karkassi või kattematerjalist. Plasti puhul kasutatakse soojust isoleerivaid lahendusi, et tagada ühtlane ja soe temperatuur kasvuhoones sees.