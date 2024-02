Teeme ise / Hapusaia tegemine väärib vaeva

Hapusaia kasulikkusest on palju räägitud, kuid paljud on pidanud selle tegemist keeruliseks. Kuid kui soe sai laual „laulab“ ja nuga läheb läbi krõbeda kooriku, mõistad, et see on vaeva väärt.

Tõsi, hapusaia tegemiseks kulub kolm päeva ja selles retseptis eeldame, et nisujuuretis on juba olemas.