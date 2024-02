MAJAEHITUSE BLOGI | Mängutuba tagab kodurahu

Minu õhturutiin on juba pikalt koosnenud laste magama suunamisest, kiirest koristusest köögis, mänguasjade kokku korjamisest ja õhtusest hügieenist, kuid mitte enam! Nimelt sain just täna istuda arvuti taha, ilma et oleksin pidanud tundma enda talla all ühtki Lego tükki, mudelautosid korvi korjama ega viltpliiatsitele õigeid korke otsima. Põhjus on lihtne – meie kodus sai lõpuks valmis laste mängutuba.