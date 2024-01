KUULA | Maakodu podcastis „Eva Luigase kõnetraat“ leiavad vastuse kuulajate keerulised aiandusalased küsimused

On küsimusi, millele aiaraamatutest otsest vastust ei leia. Tavaliselt on põhjus selles, et nii lihtsalt ei tehta. Kuid kui püüda pealtnäha võimatut probleemi lahendada, võib selle käigus saada ikkagi targemaks ning kuulda vastuseid küsimustele, mida varem pole osanud isegi küsida.