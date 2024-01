Pesumasina puhastamise nipid, et puhtale pesule ei jääks külge halb lõhn

Üks tõhusamaid viise tihendi puhastamiseks on söögisooda kasutamine. Selleks pane 100 g söögisoodat otse pesumasina trumlisse ja pane see tühjalt 90 kraadise tsükliga tööle. Kui tsükkel on lõppenud, niisuta lapp sooja vee ja nõudepesuvahendiga ning eemaldada tihendi alla kogunenud liigne mustus. Veel võib pesumasina tihendit puhastada äädika ja vatitikuga või ettevaatlikult valgendiga.