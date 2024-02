MULLA TERVIS | Vahekultuurid on aias väetise eest

Teada on, et taimede kasv ja saagi suurus oleneb mullaviljakusest. Mullaviljakust suurendatakse tavaliselt väetistega. Kuna väetised sisaldavad taimedele vajalikke toitained, võib tunduda, et neid pidevalt lisades hoolitseme me ka mulla tervise eest. Kuid väetiseid doseerida on paljude jaoks keerukas ning võib juhtuda, et väetamine ununeb või tehakse seda üsna juhusliku ratsiooni järgi. Pealegi on väetised üsna kallid ning väetamine võib sellegi tõttu vahele jääda ja koduaia muld vaesuda. Mulla tervise ja mullaviljakuse seisukohast ei piisa ainult väetamisest.