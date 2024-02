Heli Raamets: Talvel on aega lugeda raamatuid, häid aiandusraamatuid

Soovitan aiapidajatele David R. Montgomery mahukat teost „Muld. Tsivilisatsioonide häving“, mis annab ülevaate sellest, kuidas inimkond on mulda suhtunud. Muldade vaesestumine ja „surnuks“ muutumine ei ole sugugi mõnekümne viimase aasta inimtegevuse tagajärg, vaid on kestnud aastatuhandeid. Ühelt poolt tekib raamatut lugedes jõuetus inimeste rumaluse pärast, kuid teisalt joonistuvad välja selged soovitused mulla rikastamiseks, mida iga aednik saab oma aias järgida.

Ingrid Olaussoni „Hooldame aeda lihtsalt ja looduspäraselt“ on justkui eelmise mõtteline jätk ja jagab kuhjaga soovitusi, kuidas elu mulda tagasi tuua. Need raamatud on ilmunud varem, sellepärast ei pruugi neid poes enam leiduda, kuid raamatukogudes küll.