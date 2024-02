Aednikule vajalik | Veebruaris algavad uue aiahooaja ettevalmistused

1. Eesti kõige uuemate, oranživiljaliste tomatisortide ’Pille’ ja ’Siive’ seemned on sellel aiandushooajal aiaärides kõigi soovijate jaoks saadaval. ’Siive’ on madalakasvuline varajane ja ’Pille’ kõrgekasvuline keskvarane tomatisort. Seemned leiad Baltic Agro , Horticomi ja Seston Seemnete sortimendist.

2. Külvimuld Horticom on valmistatud kõrgeimate kvaliteedistandardite järgi ja tagab taimedele optimaalsed kasvutingimused. Sisaldab ka orgaanilisi aineid, mis toidavad taimi vajalike toitainetega ja arendavad juurekava. Turustaja Horticom

3. Vahekultuuride seemned on nüüdsest hobiaednikele sobivates väikepakendites ning külvinormi kulu on arvestatud ruutmeetrites. Valida on kaera, päevalille, tatra, keerispea, inkarnaat- ja aleksandria ristiku, valge, roosa ja punase ristiku ning valge sinepi ja kesaredise seemned.

Turustaja Baltic Agro