Ettevõtlik naine vahetas kontoritöö leivaküpsetamise vastu

Keset talve paljajalu lumes sumbata on tal täiesti põhjust. „Harrastan talisuplust. 20 minutit on Vaikse järveni jalutada ja pärast tagasi tulla. Kui vette lähed, siis aeg peatub. Siis ei suuda mitte midagi mõelda, vaid olla ainult hetkes. Elu peab olema huvitav ja me saame ise oma elu huvitavaks luua,“ avaldab Merle, kes hindab ennekõike lihtsust ja püüab mitte elada oma elu keeruliseks. „Selles peitubki rõõm, rahulolu ja eneseleidmine.“