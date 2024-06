Koroonaajal tabas rõõmsat boheemlast kihk kodu kaunistada, tulemuseks sada potilille ja värviplahvatus

Nii ta ütleb. Koroona on süüdi selles, et Mai-Liis hakkas elamist värvilisemaks tegema ja elu n-ö sisse puhuma. Ja et teda tabas meeletu lillelembus ja üleüldse nokitsemise kihk.

Ta alustas niisiis lilledega. Enne oli maja peale vast kolm-neli potilille. Pool aastat hiljem oli neid terve elamise peale sadakond. Nüüd on hoog vaibunud, lilli on poolsada.

„Ega toataimed on nagu kassid. Ei ole nii, et näe, siin on nurk, siin hakkad sa elama ja kasvama. Tema on seal, kus tema olla tahab. Pirtsakad tüübid, neil on mingi oma soovid seoses kastmise ja valgusega. See oli paras õppetund mulle,“ räägib ta.