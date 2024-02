Mustsõstrasaak oleneb sordist ja hooldusest

Tervise varaait

Sedamööda kuidas avastati musta sõstra kasulikke omadusi, suurenes tema populaarsus. Tänaste teadmiste põhjal võib öelda, et must sõstar on lausa tervise varaait. Peale marjade sisaldavad rohkesti inimorganismile üliolulisi toitaineid ka tema lehed ja pungad.